Chrome OS : Nearby Share arrive sur le Chromebook après Android

À l'occasion des dix ans du Chromebook célébrés en mars dernier, Google avait dévoilé plusieurs nouveautés à venir pour Chrome OS. Parmi celles-ci, Nearby Share qui est la fonctionnalité de partage à proximité sans fil introduite l'année dernière pour Android.

Le déploiement de Nearby Share sur Chrome OS a officiellement débuté depuis hier avec la version 91 du système d'exploitation qui vient de passer dans le canal stable.

" Nearby Share vous permet de partager instantanément et en toute sécurité des fichiers entre votre Chromebook et d'autres appareils Chrome OS ou Android. Nearby Share vous permet d'envoyer et de recevoir sans communiquer vos coordonnées, de sorte que vos informations et fichiers restent privés ", peut-on lire dans les notes de version.

Nearby Share est assimilable à AirDrop d'Apple. Des fichiers peuvent être envoyés via Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC ou Wi-Fi Direct (Wi-Fi Peer-to-Peer). Même hors connexion, il est ainsi possible d'avoir recours au protocole idoine.

Hormis ce partage à proximité, Chrome OS 91 ajoute également un petit badge circulaire qui s'affiche sur l'icône d'une application afin de signaler la disponibilité de notifications actives. Le cas échéant, il est possible de désactiver une telle signalétique.

Avec l'application Files, Google va en outre déployer dans le courant de ce mois un bouton afin d'activer directement et enregistrer des documents Google Docs, Sheets et Slides pour un accès hors connexion.

Il y a également de nouveaux fonds d'écran et avatars pour la personnalisation, l'ouverture des fichiers vidéo dans l'application Galerie.