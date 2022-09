Les jours Chromebook chez Amazon : de belles réductions pour ces PC portables

Le Chromebook est le nom donné par la société Google aux PC portables fonctionnant sous ChromeOS. Le système d'exploitation a commencé à être développé en 2009 pour voir sa première version sortir en 2011. Le principe est d'offrir un système minimaliste basé sur Linux. Le premier "PC" à utiliser ChromeOS a été le CR-48, un prototype que des centaines de personnes ont pu tester, ensuite Samsung et Acer ont sorti les premiers modèles commercialisables.

Du 5 au 18 septembre, Amazon propose "les jours Chromebook" avec des ordinateurs portables à petit prix sur une page dédiée. Outre un onglet qui propose des promotions, vous pourrez trouver des tutoriels ou un guide pour choisir le Chromebook le plus adapté à votre usage, mais aussi des accessoires comme des souris, des disques durs, des webcams...

Nous avons fait une sélection des meilleurs Chromebooks disponible sur le site d'Amazon, parmi cette sélection, l'ordinateur portable Acer Chromebook CB315 profite de 36% de réduction.

Il est doté d'un écran de 15,6 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels. Le Chrombook est propulsé par le processeur Intel Celeron N4000 avec 4 Go de mémoire vive et 32 Go d'espace de stockage eMMC. Nous notons aussi la présence de deux ports USB 3, de deux ports USB C, d'un lecteur de carte micro SD et d'une prise jack/micro. Sa batterie permet jusqu'à 13 heures d'autonomie. Le PC est donc doté de ChromeOS qui permet de démarrer l'ordinateur en 8 secondes.

L'Acer Chromebook CB315 est au prix de 210 € au lieu de 329 € avec la livraison gratuite sur Amazon.

Voici notre sélection des meilleurs bons plans pour l'opération les jours Chromebook :

PC portable

Accessoires

