Le PC portable Asus TUF506 perd 400 € chez Carrefour puis des smartphones, PC portables, écran PC...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le PC portable gamer Asus TUF506 qui profite de 400 € de réduction sur Carrefour.

Ce dernier est doté d'un écran LCD IPS de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. L'ordinateur intègre le processeur Intel Core i5-11400H cadencé à 2,7 GHz avec 16 Go de mémoire vive DDR4 et 512 Go d'espace de stockage. Pour profiter de vos jeux-videos préférés, la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 est présente dans le PC portable. Nous notons la présence de haut-parleurs, d'un pavé tactile, de port HDMI, de port USB et d'une compatibilité Bluetooth 5,2 et WiFi.

Le PC gamer Asus TUF506 est au prix de 890 € au lieu de 1290 € avec la possibilité de retirer gratuitement votre ordinateur dans un magasin.

Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la journée :

Smartphone

PC portable

Apple Macbook Pro à 1999 € (14", M1 Pro, 16 Go RAM, 512 Go SSD)

Écran PC

Accessoire PC

Montre / bracelet connecté

Casque

Son

Divers



N'hésitez pas à aller sur notre site pour consulter nos autres bons plans comme le top 5 des bons plans avec l'iPad Mini, le realme 9, l'HyperX Cloud Alpha, la Fitbit Versa 3 et l'écran LG ou encore la chute du prix pour le smartphone HUAWEI P30 Lite avec une sélection de mobiles à prix réduit.