Chromecast 4K avec Google TV : l'upgrade Android débarque enfin

Le mois dernier, Google a introduit un nouveau Chromecast avec Google TV. C'est un modèle HD (1080p HDR à 60 fps) au prix de 39,99 €, alors que le modèle 4K original (4K HDR à 60 images par seconde) est à 69,99 €.

Moins cher, le modèle HD du Chromecast avec Google TV est livré par défaut avec le système d'exploitation Android 12 (Android TV), alors que le modèle 4K sorti en 2020 reste encore bloqué à Android 10. Une mise à jour était donc attendue et elle arrive.

Android TV 12 et plus

La mise à jour firmware de plus de 720 Mo porte le numéro de build STTE.220621.019.A2.9082754. Hormis la mise à niveau d'Android TV OS 10 vers Android TV OS 12, elle comprend également une mise à jour de sécurité avec un correctif de juillet 2022.

Les notes de version évoquent des paramètres supplémentaires pour le contrôle du format HDR et du son surround par l'utilisateur, de nouveaux boutons de confidentialité pour la caméra et le micro avec une désactivation ou activation pour toutes les applications, une fonction d'adaptation au contenu permettant de basculer entre les taux de rafraîchissement.

Le Chromecast 4K avec Google TV va ainsi être en mesure d'adapter son taux de rafraîchissement à la fréquence d'images d'origine du contenu, à la manière de ce que propose par exemple l'Apple TV (4K ou HD).

Plus vaguement, les notes de version mentionnent aussi une sécurité et une confidentialité accrues, des corrections de bugs et des améliorations au niveau des performances. Rappelons que pour Google TV, Google avait annoncé cet été des améliorations pour les performances et la gestion des applications en matière de stockage.

De premières plaintes à surveiller

L'appareil télécharge généralement les mises à jour de manière automatique. Une mise à jour manuelle se fait depuis l'écran d'accueil du Chromecast avec Google TV, Paramètres, Système puis À propos et Mise à jour du système. Il s'agit néanmoins d'un déploiement progressif.

Sur Reddit, des utilisateurs ayant procédé à l'installation de la grosse mise à jour signalent toutefois une expérience dégradée avec Android TV 12. Elle est marquée par des lenteurs au niveau de l'interface. Ils assurent que l'interface utilisateur était plus réactive sur Android TV 10.