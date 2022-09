Le nouveau Chromecast avec Google TV est là et à prix abordable

C'est la surprise. Google n'attend finalement pas sa conférence Made by Google du 6 octobre prochain pour introduire le nouveau Chromecast avec Google TV. La nouvelle itération du dongle HDMI avec interface Google TV voit son prix baisser, mais c'est un Chromecast estampillé HD.

Le Chromecast avec Google TV HD perd donc la prise en charge d'une définition jusqu'à 4K HDR à 60 images par seconde, et se contentera ainsi de jusqu'à 1080p HDR à 60 fps. Le Dolby Vision n'est également plus de la partie. En matière de sacrifice consenti, c'est finalement à peu près tout.

Un choix qui se résume entre 4K ou HD

Le boîtier du nouveau Chromecast avec Google TV est identique (dimensions de 162,5 x 61 x 12,5 mm et poids de 55 g), si ce n'est qu'un seul coloris neige est proposé. C'est aussi la même télécommande avec commande vocale Google Assistant.

Statu quo sur les formats audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos via un passthrough HDMI) et la connectivité (Wi-Fi 5, Bluetooth). C'est toujours du HDMI avec branchement direct sur le téléviseur et de l'USB Type-C pour l'alimentation de l'appareil.

Google ne dit toutefois pas tout concernant les caractéristiques techniques du Chromecast avec Google TV HD. Pour le moment, certaines rumeurs demeurent donc à confirmer comme un CPU Amlogic S805X2 (quadcore) et un GPU Mali-G31 apportant le support du codec vidéo AV1. La question de la quantité de stockage demeure aussi en suspens, mais elle ne devrait pas évoluer et en restant ainsi décevante (8 Go et par ailleurs 1,5 Go de RAM).

À souligner cependant que des améliorations concernant Google TV pour les performances et la gestion des applications ont récemment été annoncées. Le nouveau modèle se base par ailleurs sur Android 12… quand l'autre modèle 4K est pour le moment toujours bloqué à Android 10. Une mise à jour est attendue.

Prix et disponibilité

Il n'y a pas de modification au niveau des usages pour le Chromecast avec Google TV HD. Le propos demeure de transformer n'importe quel téléviseur en Smart TV, contrôler des appareils connectés Nest depuis celui-ci.

Google TV apporte notamment des recommandations personnalisées, l'accès à des contenus et services depuis un même lieu (Apple TV+, Disney+, Molotov, Netflix, Prime Video d'Amazon, YouTube…), voire pour jouer à des jeux vidéo Stadia.

Le Chromecast avec Google TV HD est disponible dès aujourd'hui et au prix de vente conseillé de 39,99 €. À titre de comparaison, le Chromecast avec Google TV 4K est à 69,99 €.