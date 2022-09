Nouveau Chromecast avec Google TV : moins cher et plus facile à mettre à jour

Il n'est pas encore officialisé et pourtant le nouveau Chromecast de Google se dévoile chaque jour un peu plus.

Malgré la démocratisation des téléviseurs connectés, Google continue de miser sur son dongle HDMI, le Chromecast.

Pourquoi utiliser un Chromecast en 2022 ?

Rappelons que le boitier vient se brancher à un téléviseur via un port HDMI et qu'il se connecte ensuite sans fil à un smartphone pour proposer des fonctionnalités à la fois connectées et de streaming.

On peut ainsi accéder à un portail connecté pour profiter des services comme Plex, Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Molotov, Disney + mais également aux services de Google comme Photos, YouTube, Music... Et même renvoyer directement tout contenu de son smartphone vers la TV.

À l'origine, la sortie du Chromecast visait à apporter des fonctionnalités connectées à des écrans qui ne faisaient pas partie des "Smart TV". Mais malgré l'évolution du marché, le dongle conserve un certain intérêt, notamment pour les utilisateurs souvent en déplacements qui souhaitent profiter de leur connexion mobile sur un téléviseur (hôtel, location, résidence secondaire...).

En outre il permet d'accéder au Google Play Store pour télécharger des applications diverses (navigateur, services de musique ou vidéo, explorateur de fichiers, visualisateurs de documents ou lecteur média ). Il est possible d'y connecter une manette en Bluetooth pour profiter de jeux sur Grand-écran.

Google a donc tout intérêt à faire évoluer son boitier, et la nouvelle version est récemment passée entre les mains de la FCC, l'autorité de régulation des télécommunications aux USA.

Chromecast : le nouveau modèle limité au 1080P ?

Un nouveau Chromecast moins cher et mieux pensé

Un nouveau "Chromebase HD avec Google TV" est donc prévu : il reprend le design de l'actuel boitier Ultra, soit une forme de galet avec une alimentation en USB-C et un câble HDMI pour la connexion au téléviseur.

Contre toute attente, cette nouvelle version sera moins performante que le Chromecast 4K puisqu'il embarquera un processeur Amlogic S805X2 associé à 1,5 Go de RAM. Rappelons que le Chromcast Ultra embarquait 2 Go de mémoire.

Néanmoins, Google devrait résoudre plusieurs problèmes introduits avec le modèle le plus haut de gamme de ses dongles.

D'un côté, le processus de mise à jour est simplifié : les mises à jour seront réalisées automatiquement depuis le Cloud et en direct : plus besoin de stocker le nouveau FW avant de l'installer. Il sera, en outre, directement livré sous Android 12.

Cela devrait permettre de faire évoluer plus vite l'appareil. Remuons le couteau dans la plaie : le Chromecast Ultra est toujours limité à Android 10 et ses 8 Go de stockage brident certaines mises à jour.

Quel prix pour le nouveau Chromecast de Google ?

En parallèle, Google a travaillé à rendre son dispositif plus accessible : ce nouveau Chromecast HD sera livré avec une télécommande dédiée pour un usage autonome, à un tarif plus bas. Il faudra ainsi débourser 40 dollars environ pour se l'offrir, la date de lancement reste toutefois inconnue à ce jour.