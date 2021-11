La TV Philips 65OLED856 voit son prix CHUTER de 1000 € et les bons plans pleuvent avec notre sélection

Aujourd'hui, on met en avant la TV Philips 65OLED856 qui est en promotion sur le site de la Fnac.

La télévision est équipée d'une dalle OLED de 65" avec une définition de 3840 x 2160 px et un taux de rafraichissement de 100 Hz. Elle profite de la technologie Dolby Vision, HDR10+ offrant une très belle qualité d'image.

La TV est pourvue de deux ports USB et de quatre ports HDMI mais elle est aussi compatible avec le Bluetooth 5.0 et le WiFi. Le téléviseur utilise Android TV 10 permettant d'utiliser Google Play Films, Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime. Pour finir, la télévision est fournie avec une télécommande avec fonction vocale et touche rétroéclairée.

Sur le site de la Fnac, la TV Philips 65OLED856 est au prix de 1999 € au lieu de 2999 € avec la livraison gratuite.





