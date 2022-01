ÉNORME top 5 avec les réductions sur le smartphone Galaxy Z Fold 3 ou encore le PC Alienware M15

Commençons avec l’écran HP Omen X 27 qui est actuellement en solde chez Rueducommerce.

Il propose une dalle de 27 pouces avec une définition de 2 560 x 1 440 px, pouvant supporter une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. De plus, il est compatible avec la technologie FreeSync 2 qui permet une meilleure fluidité. Du point de vue de la connectique, on note la présence d’une entrée DisplayPort 1.4, d’une entrée HDMI, de deux ports USB3.0 et d'une sortie casque.

Vous trouverez l’écran HP Omen X 27 au tarif plus que réduit de 350 € au lieu de 550 € chez Rueducommerce avec une livraison rapide et gratuite.



Continuons avec le casque Razer Kraken X qui voit son prix chuter chez LDLC.

Il est léger et confortable avec un poids de 250 g, se compose d'une mousse à mémoire de forme et d'un rembourrage de bandeau doux. Le casque est doté de haut-parleurs de 40 mm avec aimant néodyme. Il est aussi fourni avec un microphone flexible et pliable qui se concentre sur le son qui sort de votre bouche supprimant les bruits de fond. Pour finir, vous profitez de plusieurs boutons directement sur le casque pour pouvoir le contrôler.

Le casque Razer Kraken X est au prix plus que réduit de 36 € au lieu de 60 € chez LDLC.



Passons au clavier G.Skill Ripjaws KM570 qui bénéficie de 37% de réduction chez Topachat.

Il est doté de switches Cherry MX Speed qui offrent une activation rapide et durable avec 50 millions de clics. De plus, vous pouvez profiter d’un rétroéclairage touche par touche pour illuminer les plus importantes. Le clavier profite de la technologie 100% Anti-Ghosting qui permet d’exécuter toutes les commandes peu importe la rapidité et le nombre de touches pressées.

Sur Topachat, le clavier G.Skill Ripjaws KM570 est au prix de 50 € au lieu de 80 €.



Continuons avec le PC portable Alienware M15 qui est en solde chez Dell.

Il est doté d’un écran de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 165 Hz. De plus, le PC est propulsé par le processeur AMD Ryzen 7 5800H avec 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage en SSD. Il offre aussi un système de refroidissement élaboré totalement en cuivre qui permet de mieux dissiper les chaleurs.

Au niveau de la connectique, il est équipé de quatre ports USB, d’un port HDMI, d’un port Ethernet et d’une prise jack. Le PC portable Alienware possède un système de rétroéclairage totalement configurable. Pour finir, on profite de la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire dédiée.

Sur le site du constructeur Dell, le PC portable Alienware M15 est au prix réduit de 1598 € au lieu de 1998 €.



Finissons avec le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip3 qui profite aussi d’une belle réduction.

Il est doté d’un écran AMOLED de 6,7" avec une définition de 2640 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il profite aussi d’un second écran de 1,9 pouce avec protection Gorilla Glass 7 qui se situe sur la face externe. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 888 avec la puce graphique Adreno 660, le tout avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace disque.

Sur la coque, on note la présence de deux capteurs photo de 12 MP et un capteur de 10 MP sur l’avant du smartphone. Le Z Flip3 est doté d’une batterie de 3300 mAh. Il est aussi compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Pour finir, le smartphone profite de l’OS One UI basé sur Android 11.

Le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip3 est au prix de 899 € au lieu de 1059 € avec l’ODR de 100 € et la livraison gratuite.



