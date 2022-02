Top 5 du jour des meilleurs produits soldés avec du Logitech, du Razer, mais aussi le Samsung Galaxy S21 FE

Commençons avec le smartphone Samsung Galaxy S21 FE qui est équipé d'un écran Dynamic AMOLED de 6,4" avec une définition de 2340 pixels x 1080 pixels et une fréquence d’affichage de 120 Hz. Ce smartphone intègre le SoC Snapdragon 888 accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

Au niveau de la photographie, on note la présence d'un triple capteur photo à l’arrière du téléphone avec deux modules principaux de 12 mégapixels et un module de 8 MP. Sur le devant du smartphone, le capteur photo frontal est de 32 mégapixels. Pour finir, il est aussi doté d’une batterie de 4500 mAh, ce qui lui donne une autonomie de plus de 14 h.

Le smartphone Samsung Galaxy S21 FE est au prix de 609 € avec le code S21FE50 et 100 € en allant directement en boutique chez Boulanger.



Passons ensuite au casque Razer Nari Ultimate qui profite d’une belle réduction chez Boulanger.

Il est doté de coussins à refroidissement par gel et d'un serre-tête à réglage automatique afin de nous faire profiter d’un très bon confort pour supporter le casque sur une longue durée. Vous ressentez l’action avec une immersion totale avec la technologie HyperSense.

Il est compatible avec le Bluetooth et enfin le casque est doté d’un micro rétractable avec balance chat / game qui permet une communication parfaite lors de vos sessions de gaming entre amis.

Sur Boulanger, le casque sans fil Razer Nari Ultimate est au tarif réduit de 130 € au lieu de 200 €. La livraison est gratuite.



Continuons avec le clavier Logitech G413 qui voit son prix chuter de 45 % chez Amazon.

Il est doté de switchs Romer-G Tactiles qui offrent une longue durée de vie et des performances professionnelles. Les touches sont accompagnées d'un rétroéclairage pour faciliter les sessions de jeux nocturnes et une douzaine d'entre elles sont totalement configurables. Pour finir le clavier propose un relais USB afin de brancher sa souris directement dessus.

Sur Amazon, le clavier Logitech G413 est au prix de 55 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.



Passons aux barrettes de RAM Crucial Ballistix Max 32 Go qui profitent aussi d'une énorme réduction.

Elles ont un profil XMP 2.0 pour un overclocking automatique permettant de personnaliser les timings manuellement. Elles sont aussi dotées de dissipateur thermique en aluminium extrudé pour une élimination de la chaleur optimale. Au total, on profite de 32 Go de mémoire avec une vitesse de 4000 MHz et une latence CL18.

Sur Amazon, les barrettes de RAM Crucial Ballistix Max 32 Go sont au prix de 93 € au lieu de 179 € avec la livraison gratuite



Finissons ce top du jour avec le PC portable Lenovo Chromebook IdeaPad 3 en solde chez Amazon.

Il est doté d'un écran de 14", du processeur Celeron N4020, de 4 Go de RAM et de 64 Go d'espace de stockage en SSD. On profite du système d'exploitation ChromeOS qui démarre en quelques secondes. Sa batterie vous permet de tenir pendant 10 heures et pour finir, le PC est compatible WiFi, Bluetooth et dispose de plusieurs ports USB.

Sur Amazon, le PC portable Lenovo Chromebook IdeaPad 3 est au prix de 199 € au lieu de 349 € avec la livraison gratuite.





D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme l'Apple Watch Series 6, baisse de prix pour la montre connectée à la pomme accompagnée de notre sélection ou encore AliExpress qui casse les prix avec le Redmi 9A à 74€, Xiaomi Pad 5 256Go à 359€, OnePlus 9 Pro...