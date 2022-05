Un clavier à prix CASSÉ avec le Logitech G915 accompagné de l'Apple Watch, des AirPods Pro...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le clavier Logitech G915 LIGHTSPEED qui bénéficie d'une bonne réduction sur le site d'Amazon.

Il intègre des switchs GL Tactile qui offrent une course tactile afin de ressentir précisément le moment de l'activation permettant de rendre le clavier plus rapide. Il est doté d'un système de rétroéclairage avec une finition en aluminium. Le G915 est équipé de cinq touches macro gagnant en rapidité et en efficacité pendant vos sessions de jeu. Et enfin, sa double connectivité Lightspeed et Bluetooth permet de brancher deux périphériques simultanément.

Le clavier Logitech G915 LIGHTSPEED est au prix de 170 € au lieu de 249 € avec la livraison rapide sur Amazon.



