Trois offres de folie avec le clavier Trust Gaming GXT 1863, la SteelSeries Rival 3 et le Logitech G Pro X

Aujourd'hui nous mettons en avant trois superbes offres avec un clavier, une souris et un casque.

Commençons avec le clavier Trust Gaming GXT 1863 qui profite d'une très belle réduction sur Amazon.

Il est doté de commutateurs Mécaniques Outemu RED qui vous font bénéficier d'une grande réactivité. L'intégralité des couleurs du clavier est totalement modifiable et il affiche 14 profils de lumières pré-enregistrés.

Le clavier intègre la technologie Anti-Ghosting qui permet un enregistrement de chaque touche grâce au N-key rollover et donne la possibilité de gagner en rapidité lors de vos parties. La touche retour Windows est désactivée pendant vos sessions de jeux afin d'éviter toute mauvaise manipulation.

Sur Cdiscount, le clavier Trust Gaming GXT 1863 est au prix de 30 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.





Passons à la souris SteelSeries Rival 3 qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Elle est dotée d'un capteur TrueMove Core avec une définition allant jusqu'à 8500 DPI et 300 IPS avec un suivi de 1:1. Elle a un poids super léger de 77 g et elle est de type filaire et accompagnée de 6 boutons avec une durée de vie de 60 millions de clics. Pour finir, elle est associée à l'application SteelSeries Engine qui permet de contrôler son rétroéclairage, mais aussi sa sensibilité.

Sur Amazon, la souris SteelSeries Rival 3 est au tarif préférentiel de 20 € au lieu de 40 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec le casque Logitech G Pro X qui profite de 30 % de réduction sur Amazon.

Il est doté de la technologie DTS Headphone:X 2.0 qui vous fait bénéficier d'un son surround 7.1 pour un son de qualité. De plus, il intègre un transducteur PRO-G 50 mm surmonté d'un rembourrage confortable à mémoire de forme recouvert de similicuir.

Plusieurs profils d'égaliseurs sont conçus par des pros et gros avantage, le microphone Blue VO!CE de 6 mm se détache. Il sera parfait pour vos sessions de jeux.

Sur Amazon, le casque gaming Logitech G Pro X est au prix réduit de 90 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.



