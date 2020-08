Bon plan : des climatiseurs et ventilateurs en promotion pour rester au frais même en période de canicule !

Aujourd'hui, un récapitulatif des meilleures promotions sur les ventilateurs et climatiseurs portables pour vivre au mieux cette période de forte chaleur. Vous trouverez votre bonheur avec des articles variés et pour tous les budgets. En vedette, vous trouverez le ventilateur sur pied Xiaomi floor fan 2020 qui est un ventilateur qui a pour dimensions 343 mm x 330 mm x 1000 mm, idéal donc pour un appartement. Pour le déplacer, vous n'aurez pas de problème, car il a un poids de 3.4 kg seulement.

Le Xiaomi floor fan 2020 propose trois vitesses pour répondre à vos envies et se contrôle via une application dédiée gratuite disponible sur Android et iOS. De plus, le ventilateur de chez Xiaomi est vraiment silencieux et saura faire oublier sa présence avec une nuisance sonore en dessous des 63 dB.

Vous pourrez retrouver le ventilateur Xiaomi Florr Fan 2020 en promotion chez Gearbest au prix de 64 € avec une livraison gratuite depuis la France.



Mais, vous pourrez retrouver d'autres ventilateurs et climatiseurs en promotion chez Gearbest :

Ventilateur MoonYee Code promo: D51967D8FCA27001 Quantité: 200

Enfin, d'autres produits sont disponibles à prix réduit chez les e-commerçants :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le nouveau Xiaomi Redmi 9C avec triple capteur photo dès 102 €, mais aussi Withings qui fait des offres de rentrée !