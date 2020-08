Bon plan : le nouveau Xiaomi Redmi 9C avec triple capteur photo dès 102 €, mais aussi le Redmi 9A à 82€...

Après un excellent Redmi 9A en entrée de gamme, voici venu le Redmi 9C qui propose un processeur légèrement supérieur et surtout un triple capteur photo ! Et le tout à un tarif préférentiel pour son lancement.

Le smartphone Redmi 9C est un entrée de gamme avec un niveau de prix très bas, tout en étant plus puissant que le Redmo 9A.

Il propose le même affichage 6,53 pouces HD+ (dalle LCD) au ratio 20:9 avec encoche en goutte d'eau pour un capteur photo avant de 5 megapixels, mais un SoC Helio G35 plus puissant pour une configuration octocore cadencée à 2,3 GHz, toujours avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, extensible par carte microSD.

Le Redmi 9C possède une solide batterie de 5000 mAh et, nouveauté, un triple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 13 megapixels, un ultra grand angle 5 megapixels et un capteur 2 megapixels capturant les informations de profondeur, le tout accompagné d'un flash et d'un lecteur d'empreintes.

Le smartphone fonctionne sous Android 10 avec surcouche MIUI 11 et propose une compatibilité WiFi 802.11n et Bluetooth 5.0, un module GPS et du dual SIM 4G avec VoLTE.

Gearbest propose cette semaine le Redmi 9C en 3 coloris à 102 € la version 2+32 Go et à 119 € la version 3+64 Go, il s'agit dans les deux cas de la version globale (français ok).

Signalons que Gearbest propose également de belles promotions sur le Redmi 9 et le Redmi 9A qui est le smartphone idéal d'entrée de gamme :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

