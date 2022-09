Précommandes iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max : jusqu'à 130 € de réduction !

Si vous voulez craquer pour le dernier smartphone d'Apple, profitez des réductions pendant la période de précommande chez un acteur en particulier pour les iPhone 14, Plus, Pro et Pro Max.

Apple a dévoilé mercredi soir pendant sa keynote ses nouveaux fleurons avec les smartphones iPhone 14 et iPhone 14 Plus, mais aussi les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

L'iPhone 14 possède un écran tactile OLED 6,1 pouces qui passe à 6,7 pouces pour l'iPhone 14 Plus, tandis que les iPhone 14 Pro et Pro Max possèdent respectivement un écran AMOLED tactile de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Les iPhone 14 et 14 Plus intègrent le processeur mobile Apple A15 Bionic alors que les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max exploitent une nouvelle puce mobile Apple A16 Bionic gravée en 4 nm pour des performances améliorées.

Sous iOS 16, les iPhone 14 et 14 Plus disposent de deux capteurs photo 12 mégapixels (grand angle et ultra grand angle), alors que les versions Pro utilisent un nouveau module 48 megapixels avec capteur quad-pixels réalisant du pixel binning 4 en 1 pour améliorer la qualité en basse lumière. Il est accompagné d'un ultra grand angle (avec champ de vision de 120 degrés) plus performant en basse lumière et servant également pour de la macro et d'un téléobjectif offrant un zoom optique x3 stabilisé.

En France, l'iPhone 14 sera proposé à partir de 1019 € et l'iPhone 14 Plus à partir de 1169 €, avec des précommandes débutant le 9 septembre. Les livraisons débuteront le 16 septembre pour le premier et le 7 octobre pour le second.

Les tarifs démarrent à partir de 1329 € pour l'iPhone 14 Pro et à partir de 1479 € pour l'iPhone 14 Pro Max.

Vous trouverez dès à présent ces nouveaux smartphones en précommande chez Apple, mais également avec les mêmes garanties chez les principaux e-commerçants comme Amazon, Darty, Cdiscount ou encore Fnac, tous aux prix officiels.

Par contre, la bonne affaire du moment se trouve chez SFR qui propose en effet une réduction de 20 € pour l'achat d'un iPhone 14, et ce sans contrepartie. Et si vous prenez en plus un forfait mobile 100 Go 5G sans engagement à 20 € par mois, vous obtiendrez une réduction supplémentaire de 100 € soit -120 € en tout !

