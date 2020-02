Compal Flexbook : le concept de PC portable avec écran pliable qui prépare l'avenir

Les PC portables avec affichage souple pliable font leur chemin dans l'imaginaire, à défaut d'être encore commercialisés. Le Flexbook de l'assembleur Compal donne une idée de la modularité rendue possible par les écrans repliables.

Alors que les premiers smartphones avec écran pliables ont commencé à devenir réalité, bien qu'avec les limites de petits volumes et de gros tarifs, les prochains équipements à s'approprier cette capacité devraient être les ordinateurs portables.

Plusieurs concepts ont déjà été montrés et certains, comme le Lenovo ThinkPad X1 Fold, seront commercialisés dès cette année, tandis que d'autres, tel que le projet Horseshoe Bend d'Intel, sont encore des concepts inspirants.

L'assembleur et ODM taiwanais Compal a présenté de son côté un concept Flexbook qui reprend cette idée du PC portable / tablette avec écran pouvant se plier pour multiplier les scénarios d'usage.

L'écran OLED offre une diagonale de 13 pouces et présente un encadrement avec des haut-parleurs et des connecteurs USB-C. En format (grande) tablette totalement déplié, il peut devenir un mini PC portable une fois plié, avec l'écran en haut et un clavier virtuel en bas.

Mais le Flexbook peut aussi être complètement déplié et associé à un dock / clavier qui en fera un PC portable avec un vrai clavier et un trackpad. On obtient donc ici au moins trois usages en un seul appareil.

La machine tourne avec un processeur ARM mais il sera sans doute possible d'utiliser un processeur x86. Compal ne vendant pas directement les produits qu'il fabrique, il reste à voir si ce Flexbook sera adopté par une marque ou servira de source d'inspiration pour de futurs produits.