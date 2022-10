Compteur Linky et ballon d'eau chaude : l'UFC-Que Choisir croule sous les commentaires négatifs

Le texte de l'arrêté publié dans le Journal Officiel le 22 septembre sur le blocage du signal des heures creuses pour le cumulus électrique par les compteurs Linky dans certains contrats d'électricité n'est pas très clair pour les non initiés et a engendré une série d'incompréhensions mêlant compteur intelligent Linky et coupures d'électricité forcées cet hiver.

Certains ont cru y voir la confirmation des soupçons autour de la communication et du champ d'action des compteurs Linky tout autant qu'une volonté du gouvernement de rationner cette ressource qu'est l'électricité, mise à mal par la faiblesse de notre production nationale à l'approche de la saison hivernale.

Le décryptage des mesures prévues par l'UFC-Que Choisir et le fait que ce soit une femme journaliste qui le réalise a suscité un très grand nombre de réactions, dont beaucoup agressives.

Les faits sont têtus

Accusée de relayer des fake news, d'annonce mensongère ou encore de soutien de complot visant à cacher les méfaits du compteur Linky, la journaliste Elisabeth Chesnais a eu plus que son lot de commentaires péremptoires et agressifs avec le constat que "ce style de réactions n'est malheureusement accolé qu'au genre masculin. Certains hommes pensent manifestement mieux comprendre qu'une femme journaliste un arrêté réglementaire alors que celui-ci est en réalité incompréhensible si on ne va pas chercher sa signification à la source".

Après cette mise au point, elle confirme un certain nombre de points déjà évoqués comme le fait que la mesure ne concerne que les foyers équipés d'un compteur Linky. Mais il faudra aussi avoir un contrat distinguant heures pleines et heures creuses et, en plus, dont les heures creuses sont situées entre 12 et 14 heures.

L'UFC-Que Choisir a par ailleurs eu confirmation que seul le signal heures creuses du ballon d'eau chaude sera désactivé à ce moment, tandis que les autres appareils électriques (chauffage, lave-vaisselle, lave-linge, four...) continueront de fonctionner en heures creuses sur le créneau horaire.

L'association de défense des consommateurs indique que "seul le compteur Linky permet à Enedis d'agir uniquement sur le cumulus", alors qu'un compteur classique désactiverait le signal heures creuses général, ce qui aurait alors eu un impact sur la facture d'électricité.

Enedis explique

Enedis avait déjà tenté de clarifier quelques jours plus tôt la situation en indiquant que l'arrêté du 22 septembre ne vise qu'à décaler le déclenchement de la chauffe du ballon d'eau chaude de nuit pour soulager le réseau électrique général durant l'hiver.

"Cette mesure n'aura pas d'impact ni sur le confort, ni sur la facture des clients concernés, le tarif heure creuse étant maintenu", sachant que "le principe d'heures creuses entre 12h et 14h reste effectif pour les autres usages électriques".

En appliquant cette mesure de sobriété énergétique via son compteur intelligent, Enedis estime qu'il sera possible d'économiser environ 2,5 GW, soit l'équivalent de la consommation de Paris.

Les réactions outrées ou inquiètes reçues par l'UFC-Que Choisir témoignent tout de même de la nature sensible du sujet et de la nécessité de communiquer largement et clairement sur ces aspects dans le contexte anxiogène de la crise énergétique.