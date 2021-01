Profitez d'une console de jeu rétro Powkiddy en promotion, mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour concerne la console de jeu rétro PowKiddy A21 qui est en promotion chez Gearbest à 93 € avec le coupon de réduction O5BE5EE5A5553000 et une livraison gratuite depuis la France.

La console de jeu arcade PowKiddy A12 profite d'un écran 9 pouces avec une définition de 1024 pixels x 600 pixels. La A12 intègre déjà 2000 jeux et vous bénéficierez d'un espace de stockage interne de 32 Go, extensible via carte TF jusqu'à 64 Go.

Grâce à sa petite taille, elle est facilement transportable, de plus elle est alimentée par une batterie de 3600 mAh. Et pour un jeu plus immersif, vous pourrez connecter votre console de jeu à un grand écran grâce à une sortie HDMI. Cette console est en 9 langues. Enfin, branchez deux manettes pour jouer à deux !

Vous pourrez profiter de la console de jeu Powkiddy A12 en promotion à 93 € chez Gearbest grâce au coupon de réduction O5BE5EE5A5553000. De plus, la livraison est gratuite depuis la France.



Mais ce n'est pas la seule promotion gaming disponible chez Gearbest en ce moment, en effet, vous pourrez trouver la liste ci-dessous :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

