Notre sélection des meilleures offres du jour, dont le Xiaomi Mi 10 Lite 5G actuellement en promotion

Le bon plan du jour concerne le smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G qui dispose d'un écran AMOLED de 6,57 pouces, sans bord, et avec juste une encoche pour maximiser la surface occupée par l'écran et un de taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour le processeur, le Snapdragon 765G fait parfaitement son travail, et est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 Go d'espace de stockage interne.

Côté photo, on retrouve quatre capteurs 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels qui apportent une grande polyvalence pour vos photos. Il est également possible de faire des vidéos en 4K avec 30 images par seconde. Enfin, au niveau de l’autonomie, le Mi 10 Lite dispose d'une batterie de 4160 mAh.

Profitez du smartphone Xiaomi Mi 10 Lite 5G en promotion à 299 € au lieu de 399 € chez Cdiscount !





