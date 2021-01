Covid-19 : les montres connectées pourraient-elles détecter l'infection avant les tests ?

En mesurant certains paramètres physiologiques en continu, à commencer par le rythme cardiaque, les montres connectées et autres wearables pourraient permettre une détection précoce de la Covid-19, peut-être avant même que les tests ne deviennent positifs.

Les wearables se sont multipliés ces dernières années et sont désormais en mesure de surveiller en continu, ou au moins très régulièrement, certains paramètres physiologiques.

Cette capacité pourrait être mise à profit pour détecter précocément une infection par le coronavirus, avant même que les tests habituels ne deviennent positifs et/ou que les patients ne présentent de symptômes.

Cela permettrait donc aussi peut-être d'alerter des patients asymptomatiques et de réduire les risques de diffusion dans les premières phases de l'infection de Covid-19, parfois silencieuses.

Plusieurs études menées par différentes institutions et académies se sont intéressées à cette possibilité. Des chercheurs de l'hôpital Mount Sinai de New York ont par exemple observé que des montres connectées Apple Watch pouvaient détecter de fines variations du rythme cardiaque possiblement en lien avec une infection précoce, jusqu'à sept jours avant que la maladie ne se déclare.

Un outil pour une détection très précoce et les cas asymptomatiques

Leur étude Warrior Watch a analysé les données de suivi du rythme cardiaque de 300 salariés de l'hôpital entre mai et septembre 2020 en se concentrant sur la variabilité du rythme cardiaque (HRV en anglais), connue pour se modifier en cas d'inflammation.

Une baisse de cette variabilité peut signaler ce problème et indiquer une moindre capacité d'un individu à réagir normalement aux situations de stress du quotidien.

Une autre étude, cette fois menée par la Stanford University de Californie, confirme cette possibilité de détection précoce, cette fois en observant les données de divers trackers d'activité et smartwaches issus de différentes marques (Fitbit, Garmin, Apple) et en démontrant que dans 80% des cas, il était possible de repérer des signes avant-coureurs jusqu'à presque dix jours avant l'apparition de symptomes.

Ces différents essais doivent encore être affinés sur de plus grands échantillons mais ils pourraient fournir à terme un outil pour cette phase sensible du début de l'infection, quand les tests classiques à l'écouvillon peuvent encore ressortir négatifs alors que le patient est déjà en train d'incuber.