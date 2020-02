Coronavirus : livraisons d'iPhone réduites de 10%, selon Ming-Chi Kuo

Alors que les Bourses mondiales continuent de souffrir des incertitudes liées à l'épidémie du coronavirus, les grandes entreprises internationales dont l'essentiel de la production se situe en Chine vont commencer à subir l'impact.

L'analyste Ming-Chi Kuo estime ainsi dans une nouvelle note que les livraisons d'iPhone sont parties pour reculer de 10% au premier trimestre en raison des restrictions de déplacement et du ralentissement de l'activité économique en relation avec le coronavirus, ce qui ramène sa prévision de volume à une fourchette de 36 à 40 millions d'unités.

La situation pourrait perdurer au deuxième trimestre et freiner le succès de la gamme iPhone 11 alors même qu'elle a reçu un bon accueil du public en Chine depuis son lancement en septembre 2019.

Apple a commencé à fermer préventivement ses locaux et boutiques Apple Store en Chine jusqu'au 9 février et la question se pose désormais d'un report du lancement des produits prévus pour le printemps, dont un iPhone SE 2 / iPhone 9, et plus tard dans l'année comme l'AirTag ou un socle de recharge sans fil.

Les conséquences de l'épidémie restent très difficiles à évaluer pour les entreprises alors que la priorité reste de contenir le coronavirus et d'éviter une pandémie. Elles risquent d'être sévères pour le marché mobile chinois mais aussi pour d'autres pans de l'économie du pays.