Coronavirus : des livraisons de PC portables réduites d'un tiers au premier trimestre ?

Avec des usines chinoises qui tardent à relancer pleinement leur production, les volumes de PC portables livrés au premier trimestre risquent de chuter lourdement. Plus généralement, de nombreux segments au sein des semiconducteurs risquent d'être touchés.

L'épidémie du coronavirus continue de se répandre en Chine et (un peu) ailleurs, compliquant la reprise des activités avec les congés du Nouvel An chinois. Les mesures de confinement et le ralentissement global de l'économie posent des contraintes qui vont toucher plusieurs secteurs des semiconducteurs en ce début d'année.

Le site Digitimes prédit déjà une chute des livraisons de PC portables jusqu'à plus de 30% du fait de la pénurie de composants non produits. Les fabricants tentent bien de déporter la production vers d'autres régions comme Taiwan mais les effets du coronavirus seront particulièrement sensibles sur le premier trimestre, plusieurs assembleurs et sous-traitants attendant toujours d'obtenir l'autorisation de réouvrir leurs usines.

Même ceux qui ont pu relancer une partie de leurs opérations tournent à environ 20% de leur capacité, ce qui ne manquera pas de poser des problèmes d'approvisionnement.

Le segment des PC portables n'est pas le seul concerné. Celui des smartphones est également dans l'incertitude et il sera peut-être difficile pour les fabricants de se fournir en puces 5G au moment critique du déploiement des réseaux partout dans le monde.

Des géants comme Qualcomm, fournisseur de processeurs et puces de communication mobiles, ont déjà évoqué les conséquences possibles du coronavirus sur leurs performances financières ces prochains trimestres.

Le site Tom's Hardware rappelle en outre que plusieurs fabricants chinois d'écrans LCD et OLED, comme BOE, sont implantés à Wuhan, foyer de l'épidémie, ce qui devrait avoir des conséquences sur leurs capacités de production.