Pornhub Premium devient gratuit pour les Français confinés

Après l'Italie, la plateforme de streaming de vidéos pornographiques étend la gratuité de son offre Premium à l'Espagne et la France. Un accès gratuit à Pornhub Premium pour ce mois de mars à la suite des dispositifs de confinement mis en place pour ralentir la propagation du coronavirus Covid-19.

En la matière, cette initiative de Pornhub n'est pas la seule. Le groupe Jacquie et Michel avait aussi décidé d'offrir plusieurs films sur ses diverses plateformes. C'est également le cas de Dorcel qui revendique un trafic multiplié par 32.

Il y a évidemment une part de buzz et démarche commerciale dans de telles opérations. Dans un autre registre, Canal+ diffuse en clair sur toutes les box des opérateurs et étend pour ses abonnés l'accès à quasiment tout son contenu.

Pour les clients de la TV d'Orange et avec leur décodeur, les chaînes OCS et des chaînes jeunesse sont diffusées en clair jusqu'à la fin du mois de mars. Sur demande (espace client), SFR offre à partir de demain le bouquet Plus Jeunesse et le bouquet Divertissement & Découverte. Free offre aussi des chaînes jeunesse.

Retrouvez jusqu'à fin mars les chaînes jeunesse suivantes en clair sur votre Freebox. ?#Restezchezvous pic.twitter.com/iyG9Ge9Z8G — Free (@free) March 17, 2020

Parmi les mots de soutien de ces initiatives, " Prenez soin de vous ", " Tous solidaires ", " Courage France " ou encore... " Restez chez vous. "