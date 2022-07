Cinq offres de folies avec un clavier, une souris, un écran PC, un PC gamer et un casque

Nous avons sélectionné pour vous cinq offres à ne pas rater avec le casque gamer Corsair Virtuoso, le PC Gamer Acer Nitro XV273, le PC portable Lenovo Ideapad 3, la souris Logitech G Pro LoL et le clavier Ducky Channel One 2.

Commençons ce dernier top 5 de la semaine avec l'écran PC Gamer Acer Nitro XV273 qui profite d'une très belle réduction sur le site de Rueducommerce.

Il est équipé d'une dalle IPS de 27" avec une définition de 1920 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 240 Hz. L'écran profite de la technologie FreeSync / G-sync pour une synchronisation parfaite avec la carte graphique. Il est idéal pour les gamers.

L'Acer Nitro prend aussi en charge l'HDR10 pour un niveau de couleurs et de contraste offrant des images naturelles et réalistes. On note la présence de deux ports HDMI et d'un DisplayPort.

L'écran PC Gamer Acer Nitro XV273 est au prix plus que réduit de 249 € au lieu de 500 € sur le site de Rueducommerce.



Continuons avec le PC portable Lenovo Ideapad 3 15IHU6 qui voit son prix réduit de 450 €

Il est équipé d'une dalle de 15,6" avec une définition de 1920 x 10800 pixels. Il est propulsé par le processeur Intel Core i5 11300H avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Il est doté d'un lecteur de carte mémoire 4 en 1, d'un port USB 2, de trois ports USB 3.2, d'un port HDMI et d'une prise combo casque / microphone. Le PC est compatible WiFi et Bluetooth 5.0. Pour finir, nous profitons aussi de la carte graphique GeForce RTX 3050Ti.

Sur Cdiscount, le PC portable Lenovo Ideapad 3 15IHU6 est au tarif réduit de 600 € au lieu de 799 €.



Continuons avec la souris Logitech G Pro LoL qui est à petit prix sur le site de la Fnac.

Elle intègre un capteur optique HERO qui propose une sensibilité maximale de 25 000 DPI (100 DPI minimum). De plus, elle profite de la technologie sans fil LIGHTSPEED qui offre un temps de réponse de 1 ms.

La souris est très légère avec son poids ultra léger de 80 g et elle profite d'une durée de vie de 50 millions de clics. Elle possède un profil ambidextre et elle est équipée de 8 boutons personnalisables. Pour finir, son design est en association avec le jeu League of Legends.

La souris Logitech G Pro LoL est au prix de 70 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



Passons au clavier Ducky Channel One 2 qui profite de 44 % de réduction sur Topachat.com.

Il intègre des switchs Cherry MX Silent Red qui offrent une réponse rapide précise et durable avec une durée de vie de 50 millions de frappes. De plus, les touches profitent d'un revêtement en PBT qui dure dans le temps. Pour finir, le clavier est ultra silencieux grâce à sa conception en fibre de verre et avec des tampons antibruit.

Sur Toachat.com, le clavier Ducky Channel One 2 est au prix de 95 € au lieu de 170 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le casque Corsair Virtuoso qui voit son prix chuter de 43 % sur Amazon.

Il est doté d'une paire d'enceintes de 50 mm dotés de la technologie surround 7.1 avec une plage de fréquence de 20 à 40 000 Hz. Les coussins sont composés de mousses à mémoire de forme avec un serre-tête léger et doux. Le casque est sans fil et offre une distance de 18 mètres avec un flux d'entrée ultra rapide.

Le casque est équipé d'un microphone amovible de haute qualité. Vous pouvez bénéficier aussi d'un contrôle intelligent grâce au logiciel Corsair iCUE qui fournit des profils audio prédéfinis.

Sur Amazon, le casque Corsair Virtuoso est au prix de 120 € au lieu de 210 € avec la livraison gratuite.



