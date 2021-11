Fin du support de Cortana sur Alexa

C'est presque dans l'indifférence générale que Microsoft a abandonné le support de Cortana avec l'assistante vocale Alexa d'Amazon. Pour preuve, cette fin de l'intégration entre les deux assistants a cessé il y a déjà plus de deux mois…

PCMag a obtenu une confirmation d'un porte-parole de Microsoft : " Depuis le 18 septembre, nous avons décidé de mettre fin à l'expérience Cortana sur Alexa telle qu'elle existait auparavant et de réorienter nos ressources pour Cortana vers la productivité dans Microsoft 365. "

Le groupe de Redmond a déjà évoqué à plusieurs reprises son objectif de faire de Cortana un assistant de productivité personnel. Cela ne cadre manifestement plus avec l'utilisation de Cortana sur par exemple des appareils Echo d'Amazon.

Le projet d'intégration entre les deux assistants personnels de Microsoft et d'Amazon avait été dévoilé pour la première fois en 2017. Une préversion publique avait été proposée aux États-Unis un an plus tard.

" Nous restons engagés dans la Voice Interoperability Initiative et apprécions notre relation continue avec Amazon. Nous continuerons de travailler ensemble sur des innovations, à la fois avec les assistants et les agents, et via d'autres produits et services. "