1 graveur et 3 imprimantes 3D en vente flash avec la marque Creality et Two Trees

Sur le site de Cafago, nous avons sélectionné quatre machines en vente flash à ne pas rater avec la Creality Ender-3 V2 Neo, la Two Trees Sapphire Pro CoreXY, la Créality Ender-3 Max Neo et le découpeur laser Two Trees TOTEM S. Parfait pour imprimer ou personnaliser.

Commençons avec l’imprimante 3D Creality Ender-3 V2 Neo qui profite d'une belle réduction chez Cafago.

Elle est dotée d'une alimentation intégrée. La plate-forme est en acier magnétique flexible pour retirer facilement vos créations avec une simple courbure. La taille d’impression est de 220 x 220 x 250 mm avec une épaisseur de couche de 0,1 à 0,4 mm. Parfait pour vos impressions. Elle offre également un nivellement automatique et efficace grâce au CR Touch, idéal pour une première couche. Notons également un support pour les bobines.

Elle propose une carte mère silencieuse (50 dB) et un écran couleur de 4,3 pouces qui facilite le contrôle de l’impression. L'imprimante propose la reprise d’impression lors d’une coupure de courant. Pour finir, sa vitesse d'impression est de 120 mm/s maximum. Elle prend aussi en charge les filaments PLA, ABS, nylon, etc.

L’imprimante 3D Ender-3 V2 Neo est à seulement 259 € avec le coupon CC6554 et la livraison gratuite depuis l’Allemagne.



Passons maintenant à l'imprimante 3D Ender-3 Max Neo qui voit aussi son prix chuter sur Cafago.

Cette dernière est livrée en kit préassemblé à 80%. Elle intègre un lit chauffant, une structure aluminium VSlot, une tête d'impression et un extrudeur MK8. Nous notons aussi la présence d'une carte mère silencieuse 32 bits. Elle est accompagnée d'une buse de 0.4 mm qui offre une belle qualité d'impression.

Le volume d'impression est de 300 x 300 x 320 mm et le plateau d'impression est en verre Creality. Il intègre également des options intéressantes comme un détecteur de fin de filament et le carénage de tête Creality à double ventilateur. Il profite également d'un nivèlement automatique avec le CR Touch.

Sur Cafago, l'imprimante 3D Ender-3 Max Neo est au prix de 325 € seulement avec le coupon CC6553 et une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Poursuivons avec le graveur Two Trees TOTEM S qui bénéficie d'un petit prix sur Cafago.

Il dispose d'une surface de travail de 30 x 30 cm avec une précision de gravure de 0,01 mm. Le graveur intègre également trois pilotes qui offrent une vitesse de déplacement plus rapide. De plus, en rajoutant des cales sous les quatre pieds, il est possible de graver n'importe quelle hauteur de matériaux.

Le graveur Two Trees TOTEM S est équipe d'un module laser de 5,5 W avec un dissipateur thermique. Il est possible de découper le bois, le plastique, le papier, le bambou, le cuir, mais aussi de graver le métal, la pierre, le verre et les précédents matériaux.

Le graveur Two Trees TOTEM S est en vente flash au prix de 130 € avec la livraison depuis les entrepôts allemands.



Finissons avec la troisième imprimante, la 3D TWO TREES Sapphire Pro CoreXY qui est également en vente flash sur Cafago.

Elle est dotée d'une structure en métal offrant une stabilité élevée et d'un volume d'impression de 235 x 235 x 235 mm. Nous notons la présence de pilote silencieux sur l'axe XY permettant une impression de haute qualité avec une vitesse de 300 mm/s. Nous profitons d'un plateau chauffant à 120°C maximum qui ne bouge que sur l'axe Z.

La TWO TREES Sapphire Pro CoreXY prend en charge des filaments de 1,75 mm comme le PLA, l'ABS, le PETG, le filament en bois, etc. Nous notons aussi la présence d'un écran LCD de 3.5 pouces qui permet de contrôler l'imprimante.

L'imprimante 3D TWO TREES Sapphire Pro CoreXY est au prix de 160 € avec la livraison gratuite.



