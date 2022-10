Crypto-monnaies : 1,26 million de dollars d'amende pour Kim Kardashian

Le marché de la cryptomonnaie est en plein essor depuis quelques années, et les arnaques se multiplient également. Mais comme pour les marchés boursiers, le sujet reste très encadré légalement et les autorités veillent au grain.

La star de téléréalité Kim Kardashian vient de l'apprendre après avoir été épinglée par la SEC (Security and Exchange Commission) suite à la publication d'une note mettant en avant un produit d'Ethereum en omettant (volontairement ?) d'indiquer avoir été payée pour ce type de promotion.

Une publicité cachée qui coûte cher...

La SEC rappelle ainsi que ce type de promotion cachée est illégale et déloyale, et qu'en plus elle participe à faire gonfler artificiellement la valeur de ces monnaies avec pour risque l'éclatement de bulles et des pertes conséquentes pour les investisseurs s'étant fait influencer.

L'affaire remonte à 2021 : Kim Kardashian mettait alors en avant l'Ethereum Max sur son profil Instagram. Avec 331 millions d'abonnés au compteur, l'impact d'une telle publication est certain, d'autant que la publication d'accompagne d'un lien vers le site d'Ethereum Max qui propose des conseils en investissement dans les cryptodevises. La publication ne mentionnait toutefois pas qu'il s'agissait d'un partenariat rémunéré.

1.26 million de dollars pour éviter le procès

Or après enquête, il s'avère que Kim Kardashian a été payée 250 000 dollars pour cette unique publication. La star a immédiatement reconnu les faits et accepté de régler une amende de 1,26 million de dollars pour éviter les poursuites en justice.

Compte tenu de la popularité de la prévenue, la SEC a également profité de l'occasion pour rappeler que les influenceurs sont très rarement experts en conseils financiers et que la plupart de ces bons plans sont en réalité des opérations marketing rémunérées.

Les risques de voir les marchés gonfler de façon artificielle à cause de ces publications sont réels, il convient donc de rester particulièrement vigilant, précise Gary Gensler, président de la SEC.