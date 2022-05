Pourquoi les cyptomonnaies ont perdu beaucoup de leur valeur en un mois

Dans les sillage de la chute de valeur du bitcoin, le secteur des cryptomonnaies souffre et a perdu plusieurs centaines de milliards de dollars de valorisation en l'espace d'un mois. Plusieurs causes expliquent le phénomène.

Les cryptomonnaies ne sont pas à la fête à l'heure du #Cryptocrash annoncé sur les réseaux sociaux. Dans la foulée du Bitcoin rapidement passé sous le seuil symbolique des 30 000 dollars avant de se reprendre un peu, le marché entier a connu un coup de froid ces dernières semaines.

Selon les estimations de CoinMarketCap, la valorisation est tombée à un plus bas de 1400 milliards de dollars après l'évaporation de 800 milliards de dollars en l'espace d'un mois.

Le Bitcoin a atteint un plus bas niveau qui n'avait plus été rencontré depuis l'été dernier et tire vers le bas les autres valeurs. Il suit la chute des valeurs tech sur les grandes places boursières américaines, selon un effet de correction après le rythme soutenu maintenu durant les deux années de pandémie.

Les cryptomonnaies et la corrélation avec les grands indices boursiers

Entre le retour de l'inflation, la remontée des taux d'intérêt et le spectre d'une récession économique mondiale, l'avenir s'obscurcit, les perspectives se réduisent et l'aversion au risque s'accroît, préviennent les observateurs. La tendance au Hold (tenir la position en attendant des jours meilleurs) reste de rigueur mais encore faut-il avoir les capacités de résister dans ce contexte adverse.

La chute de la valeur du cours des monnaies virtuelles peut aussi être l'occasion d'en acheter à moindre coût. C'est ce qu'a tenté le Salvador, qui a fait du Bitcoin une monnaie légale il y a quelques mois, en annonçant avoir acheté 500 Bitcoin supplémentaires.

Et il reste toujours la menace d'un durcissement de la régulation dans certaines zones géographiques, dont l'Europe, qui pourrait freiner les possibilités des cryptomonnaies.