Les meilleures promotions pour le Cyber Monday (Samsung Galaxy S20, SSD, carte mémoire ..)

Le bon plan du jour concerne le smartphone Samsung Galaxy S20 qui propose un écran Super AMOLED de 6,2 pouces qui permet une définition 3200 pixels x 1440 pixels avec une fréquence d'affichage de 120 Hz. Ce Samsung exploite un SoC Exynos 990 avec 8 à 12 Go de RAM et de 128 à 256 Go d'espace de stockage interne, extensible via microSD.

Au niveau de la photographie, le S20 dispose d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec un premier module à 64 mégapixels et trois autres modules de 12 mégapixels chacun. Le capteur photo frontal est de 10 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie Li-Po de 4000 mAh compatible à la charge rapide 45 Watts, mais aussi à la recharge sans fil.

Vous pourrez trouver le Samsung Galaxy S20 128 Go à 499 € chez Sosh, au lieu de 909 € lors de sa sortie.



Ci-dessous les autres très bonnes promotions à l'occasion de ce Cyber Monday :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant la TV LG NanoCell 8K à 1299€ au lieu de 2559€, mais aussi Samsung Galaxy Tab A et Google Chromecast Ultra, ou bien encore le Poco M3 à 109 €, mais aussi des robots aspirateurs, des tablettes, etc pour le Cyber Monday !