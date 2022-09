"Phantom City" le nouveau DLC de Cyberpunk 2077 ne sera pas disponible pour tous !

CD Projekt Red a tenu un événement hier soir visant à aborder le futur de son titre Cyberpunk 2077. L'événement Night City Wire a été diffusé en ligne et permis de mettre en lumière la toute première extension dédiée à Cyberpunk 2077.

Jusqu'ici, le studio polonais avait surtout déployé des patchs de correctifs ou de contenu mineur afin de peaufiner un jeu définitivement sorti bien trop tôt dans une version inachevée.

Le premier DLC est baptisé "Phantom Liberty" et se focalisera principalement, comme les fuites l'abordaient déjà, sur le district de Pacifica, une zone du jeu peu exploitée dans le titre original et qui se présente comme une zone de non-droit principalement régulée par les gangs haïtiens. Plus que la zone déjà connue, c'est une partie inconnue de Pacifica qui sera exploitée, avec nombre de missions secondaires et une nouvelle trame principale.

Au menu : combats intenses, nouveaux personnages inédits, retour de têtes bien connues et nouvel équipement toujours plus puissant qu'il s'agisse des armes ou des modifications corporelles.

CD Projekt évoque une sortie d'ici début 2023, mais tout le monde ne pourra pas en profiter : pour éviter les écueils de la sortie du titre, le DLC laissera sur la touche les plateformes d'ancienne génération. Phantom Liberty ne sera ainsi proposé que sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.