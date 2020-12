Cyberpunk 2077 explose sur Steam le record du nombre de joueurs simultanés pour un jeu solo

Ce 10 décembre a été marqué par le lancement du jeu Cyberpunk 2077 avec son vaste monde ouvert promettant de parcourir un somptueux monde alternatif. Les détenteurs de grosses configurations ludiques pourront mettre à profit la puissance de leurs cartes graphiques pour profiter d'effets avancés renforçant l'immersion dans ce vaste univers virtuel.

Attendu depuis longtemps, plusieurs fois reporté, le titre est parvenu à attirer les joueurs, malgré quelques embûches qui ont affecté le cours en Bourse de l'éditeur.

Sur la plate-forme Steam, Cyberpunk 2077 a attiré à son lancement un très grand nombre de joueurs, au point de créer un nouveau record de joueurs connectés simultanément sur la plate-forme pour un jeu solo.

Au pic, ce sont plus de 1 million de joueurs (1 054 388 précisément) qui ont été comptabilisés, explosant le précédent record de 2015 qu'avait atteint Fallout 4 avec 472 962 joueurs présents simultanément.

Le jeu étant accessible sur d'autres plates-formes, cela ne représente qu'une partie des joueurs PC qui se sont lancés dans l'aventure, sans compter bien sûr les joueurs console.

Sur Steam, le succès a été tel que la plate-forme a connu quelques problèmes de connexion face à l'afflux des joueurs et le titre attire toujours actuellement entre 800 000 et 900 000 joueurs solo, soit plus que la plupart des jeux multijoueurs du moment, même si Counter Strike : Global Offensive fait de la résistance. A voir maintenant combien de temps durera l'effet attractif de Cyberpunk 2077.