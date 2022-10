Wing : la livraison de colis par drone volant dans plus de pays d'Europe

La société Wing, propriété d'Alphabet (Google) vont prochainement se déployer un peu plus en Europe : après la Finlande, c'est l'Irlande qui a concédé un droit d'exploitation à la société pour la livraison de certains paquets par drônes.

Lancé la première fois officiellement en 2019 en Australie (les premiers tests datant de 2014), le service de Wing s'est progressivement exporté à travers le monde : aux USA, puis en Europe, plus précisément en Finlande pour un projet expérimental.

Le concept est simple : proposer de la livraison par drônes volants de nourriture, articles de pharmacie en vente libre et autres produits auprès de certains quartiers. L'avantage de la livraison est qu'elle peut se faire en quelques minutes après l'achat, mais implique des entrepôts situés à courte distance des points de livraison.

Wing s'étend un peu plus en Europe

Depuis mai 2019 le service s'était invité en Finlande et confiné au quartier de Vuosaari à Helsinki. L'objectif pour Wing était de soumettre son service aux conditions climatiques plus rudes du nord de l'Europe, notamment en termes de vent et températures.

Les drones de Wing sont des aéronefs autonomes disposant d'une envergure d'1m pour un poids de 5kg, ils sont capables de transporter des colis jusqu'à 1,5 Kg sur un trajet maximal de 20 km aller-retour.

Finalement le service va également s'implanter en Irlande, dans la localité de Lusk du comté de Dublin. Avec Lusk, Wing disposera d'un total de 5 villes couvertes par son service de livraison sur 3 continents : Australie, Europe et Amérique.

Lusk se présentera à nouveau comme une ville test pour le service de livraison à petite échelle. La ville compte moins de 10 000 habitants. La compagnie a obtenu les accords de l'IAA (Irish Aviation Authority) pour occuper l'espace aérien.

Depuis son lancement à grande échelle en 2019, Wing a déjà réalisé plus de 300 000 livraisons. Wing met en avant son service comme l'occasion de décongestionner les centres-ville en limitant les camions de livraison sur la route, tout en ayant un impact écologique moindre. Wing met également en avant sa livraison moyenne en 15 minutes avec un record à 2:47 minutes pour sa livraison la plus rapide.