Darty Days : 10% de vos achats en carte cadeau sur le son, la téléphonie, les objets connectés...

Jusqu’au 13 juillet 2022 à 23h59, Darty propose son opération Darty Days. Elle consiste à vous offrir 10% du montant de vos achats en carte cadeau. Cette offre est cumulable avec les offres existantes et sur les produits vendus par les magasins Darty et en ligne.

Vous profitez donc de 10% offerts à partir de 700 € d’achat avec le code PROMO700 sur le gros électroménager, l’informatique, la TV-video ou encore sur la téléphonie et les objets connectés et de 10% offerts à partir de 150 € d’achat avec le code PROMO150 sur le petit électroménager, l’audio, la hi-fi et les casques.

Une fois que vous avez commandé et appliqué le bon code, vous recevrez par email votre carte cadeau. Vous pouvez consulter toutes les promotions directement sur cette page dédiée Darty Days.



Voici les secteurs qui profitent des Darty Days :

10% offerts à partir de 700 € d’achat avec le code PROMO700

10% offerts à partir de 150 € d’achat avec le code PROMO150

