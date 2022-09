Les meilleurs bons plans pour la rentrée chez Darty ou Fnac avec des smartphones, tablettes, écrans PC...

Au moment de la rentrée, nous avons besoin de nous équiper ou d'équiper les jeunes étudiants, Darty et Fnac l'ont bien compris.

Le groupe Fnac Darty propose régulièrement de belles réductions sur leurs sites. Pendant les prochains jours, ils mettent en avant la rentrée en proposant des promotions pour s'équiper sur des smartphones, des tablettes ou encore sur de l'électroménager.

Sur le site de la Fnac, vous pouvez profiter aussi de la carte Fnac+ qui permet de bénéficier d'une livraison rapide et gratuite. De plus, vous pouvez cumuler du Cashback ou des ventes privées. Pour finir, vous profitez régulièrement de 5 % sur de nombreux univers. La carte Fnac+ est au prix de 9,99 € pour la première année puis 14,99 € par an.





Voici les promotions du moment chez le groupe Fnac Darty

Darty

Fnac

Smartphone

Tablette tactile

Écran PC

TV

Montre / bracelet connecté

Video

Trottinette éléctrique

Aspirateur

Maison

D'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le petit prix pour la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite (!) avec des tablettes tactiles, accessoires PC, TV ou encore profitez d'une bonne tablette à prix réduit comme la HUAWEI MatePad T10s et notre sélection.