Profitez d'une bonne tablette à prix réduit comme la HUAWEI MatePad T10s et notre sélection

La tablette tactile est un bon compromis entre le smartphone et l’ordinateur portable. Elle permet de faire beaucoup de choses comme regarder ses films et séries préférées ou encore travailler dessus. Nous avons donc sélectionné pour vous des tablettes tactiles avec des tailles d’écran comprises entre 8" et 13" et pour tous les budgets. De quoi satisfaire tout le monde.

Prenons par exemple, la tablette tactile HUAWEI MatePad T10s qui profite d’une belle réduction sur le site de la Fnac.

Elle intègre une dalle de 10,1" pour une définition de 1920 x 1200 px et elle est dotée de la technologie ClariVu qui offre des couleurs proches de la réalité. De plus, la tablette est dotée de la protection visuelle Eye Comfort qui baisse la lumière bleue pour un meilleur confort visuel.

La HUAWEI MatePad T10s est propulsée par le SoC Kirin 710A avec 4 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage avec la possibilité de rajouter une micro SD. Le système d’exploitation EMUI10.1 basé sur Android 10 est installé sur la tablette. Et enfin, la tablette est pourvue d’une batterie de 5100 mAh offrant une très belle autonomie.

La tablette tactile HUAWEI MatePad T10s 4+64 Go est au prix de 180 € au lieu de 270 € sur le site de la Fnac avec la livraison gratuite.





Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les tablettes :

