Petit prix pour la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite (!) avec des tablettes tactiles, accessoires PC, TV...

Aujourd'hui, nous avons sélectionné une série de bons plans avec en tête d'affiche la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite qui profite de 23 % de réduction sur Amazon.

Cette dernière dispose d’un écran 10,4 pouces avec une résolution 2000 x 1200 pixels. Elle intègre un processeur 8 coeurs de 2,3 GHz avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Vous profitez du système d'exploitation Samsung One UI 4.1 basé sur Android 12. Notons la présence de deux capteurs à l’avant et à l’arrière avec respectivement 5 et 8 mégapixels. Pour finir, la capacité de la batterie est de 7040 mAh, et assure jusqu'à 13 h d’autonomie en usage normal.

La tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite est au prix de 308 € au lieu de 399 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans du jour :

