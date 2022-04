Darty casse les prix de nombreux PC portables (Apple, Dell, MSI, Lenovo...)

Prenons par exemple le PC portable gamer MSI Katana GF76 qui profite d'une très belle réduction sur le site de Darty.

L'ordinateur est doté d'un écran de 17,3" en Full HD avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Le PC est propulsé par le processeur Intel Core i7 12700H accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go d’espace disque.

Nous notons aussi la présence dans Le PC portable d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire dédiée. Il est compatible WiFi et Bluetooth 5.2. Vous profiterez aussi de quatre ports USB et d'un port HDMI. Pour finir, il intègre une batterie de 54 Wh et un chargeur de 150 W permettant de le charger en une heure.

Sur Darty, le PC gamer MSI Katana GF76 est à 1500 € au lieu de 1800 € avec la livraison gratuite.



