Mise en avant du POCO M4 Pro et de la dashcam 70mai A800s avec une belle réduction, mais aussi ...

Commençons aujourd’hui avec la caméra embarquée 70mai A800s qui bénéficie d’une belle promotion.

La caméra ne gêne pas la conduite, elle permet d’enregistrer des vidéos avec une résolution de 3840 x 2160 pixels et avec un angle de vue a 140°. La caméra est équipée d’un écran LCD 3" qui permet entre autre de revisionner les vidéos ou d’avoir un retour de ce que vous filmez.

Grâce à sa petite batterie de 500 mAh, elle dispose de la fonction parking qui permet d’enregistrer tous les mouvements lorsque vous n’êtes pas dans la voiture. Elle profite aussi de la vision nocturne. La dashcam permet d’indiquer sur les photos, les coordonnées GPS, utile en cas d’accident. vous pouvez l’équiper d’une carte SD qui enregistre en boucle en supprimant les vieilles images une fois. La caméra peut être contrôlée depuis son application mobile afin de la visionner ou d’exporter les images / vidéos sans avoir à sortir la carte SD.

Sur AliExpress, la caméra embarquée 70mai A800s est au prix de 75 € avec le code de réduction SDFRF091 et en activant le coupon. La livraison est gratuite depuis la France.



Passons ensuite au smartphone POCO M4 Pro 5G qui profite aussi d’une belle réduction sur AliExpress.

Ce dernier est équipé d’un écran de 6,6" FHD+ avec un taux de rafraichissement de 90 Hz DynamicSwitch. Il est doté du SoC MediaTek Dimensity 810 cadencé à 2,4 GHz avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go d’espace de stockage avec une extension possible via microSD jusqu’à 1 To.

Au niveau de la photo, le mobile possède un capteur principal de 50 MP et un ultra grand angle de 8 MP. Sur la face avant, le POCO M4 Pro est doté d’un capteur de 16 MP. Et enfin, le smartphone profite d’une batterie de 5000 mAh qui offre deux jours d’utilisation et il est accompagné d’un chargeur de 33W offrant une charge rapide.

Le smartphone POCO M4 Pro 4+64 Go est au prix réduit de 162 € avec le code SDFRF096 et une livraison gratuite depuis l’Allemagne ou la version 6+128 Go à 176 € avec le coupon SDFRF096.



Voici d’autres bons plans à ne pas rater aujourd’hui sur AliExpress :

Tablette

Lenovo Tab P11 à 165 € avec le code SDFRF085





Vélo électrique

Hiland à 768 € avec le code FRNEW50





Trottinette électrique

Charge

Chargeur USB KUULAA à 5 € avec le code FRNEW1





Divers



