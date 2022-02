La montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite à tout petit prix mais aussi...

Aujourd'hui, parlons de la montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite qui est dotée d’un écran 1,4” avec une résolution de 320 x 320 px qui permet une bonne lisibilité. Elle est équipée d'un bouton latéral qui permet d’interagir avec les différentes fonctionnalités de la montre qui est aussi tactile. La montre affiche un poids ultraléger de 35 g.

La Xiaomi Mi Watch Lite est pourvue d’un système GPS intégré et permet de prendre en charge plusieurs modes d’entraînements sportifs. Elle est dotée d’un suivi de la fréquence cardiaque 24h/24. Sa batterie de 230 mAh se recharge rapidement avec sa charge de 5W et offre une autonomie de 9 jours pour une utilisation normale. La Mi Watch Lite est étanche jusqu’à 50 mètres, parfait pour tous les sports en contact avec l’eau. Pour finir, la Mi Watch Lite gère Bluetooth 5.1, et elle peut être appairée avec des smartphones Android 4.4 ou iOS 10 et plus.

Sur le site de Gshopper, la montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite est au prix réduit de 40 € avec le code 8DE4EF5847 et la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont également disponibles sur le site de Gshopper :



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme le lancement de nouveaux vélos et d'une trottinette électrique de la marque HIMO avec les Z20 Max, ZB20 Max et L2 Max ou encore le Blackview A95 avec le dernier smartphone de la marque qui a tout des grands.