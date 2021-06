La mémoire DDR5 deviendra majoritaire à partir de 2023

La spécification de la mémoire DDR5 a été validée par le JEDEC et les fabricants de modules ont commencé la production tandis que ceux de barrettes finalisent et certifient des produits qui seront lancés au second semestre.

Doublant la bande passante tout en consommant moins d'énergie grâce à un voltage ramené à 1,1 V, la DDR5 remplacera avantageusement l'actuelle DDR4 d'abord dans des systèmes professionnels puis plus largement dans les équipements grand public.

DDR5 Samsung

Selon les estimations, l'adoption va se faire plus largement en 2022 mais c'est en 2023 que la DDR5 devrait supplanter la DDR4 et devenir majoritaire, selon une estimation de Yole Développement. D'ici 2026, la mémoire DDR5 devrait occuper plus de 95% du marché.

La forte poussée en 2022 devrait se jouer dans les serveurs tandis que 2023 sera le temps de l'adoption sur le marché grand public. Le rythme rapide est associé à une très forte demande qui pourrait amener le marché de la mémoire DDR vers des valeurs record de 120 milliards de dollars, et 200 milliards de dollars d'ici 2026.