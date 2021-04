Mémoire DDR5 : la roadmap se précise, jusqu'à 128 Go en 6400 MHz

La mémoire DDR5 va doucement arriver cette année et commencer à prendre le relais de la DDR4 présente sur le marché depuis plusieurs années. Il faudra toutefois attendre les premiers systèmes compatibles en fin d'année (comme Alder Lake chez Intel) pour en profiter et les premiers pas de ce type de mémoire se feront sans doute du côté des serveurs et des systèmes HEDT.

Les fabricants de modules commencent à signaler le succès des étapes de validation / certification des composants mémoire reçus des fournisseurs comme Micron, Samsung ou SK Hynix.

Les premiers modules DDR5 approchent de la phase de production de masse avec pour commencer des modules de 32 Go avec fréquence 4800 MHz, timing CL40, le tout avec une tension abaissée à 1,1 V.

Selon une roadmap, les premiers modules DDR5 16 et 32 Go utiliseront cette configuration cette année avant l'arrivée de modules 32 et 64 Go avec fréquence 5600 MHz et timing CL46 en fin d'année et surtout l'an prochain.

Certains fabricants proposeront sans doute des barrettes mémoire avec des fréquences intermédiaires grâce à un certain nombre d'optimisations.

Sur 2022 et surtout 2023, il sera ensuite possible de trouver des modules 64 et 128 Go avec fréquence 6400 MHz et timing CL52 et toujours avec une tension de 1,1 V, avec là aussi des modulations en fonction des fabricants.

D'ici là, les plates-formes CPU assureront une compatibilité DDR5 généralisée, permettant une migration accélérée vers le nouveau type de mémoire.