DDR5 : la pénurie guette les nouvelles barettes mémoire

Avec les processeurs Intel Core de 12ème génération (Alder Lake), il devient possible d'utiliser la nouvelle RAM DDR5 plus performante. Avec une tension abaissée à 1,1 Volt, un mécanisme de correction d'erreur et un PMIC (circuit de gestion de la consommation d'énergie) intégré sur la barette (offrant plus de souplesse d'utilisation) au lieu d'être présent sur la carte mère, les performances peuvent être doublées par rapport à la DDR4 tout en consommant moins d'énergie.

Le lancement de la DDR5, qui se fait en parallèle des processeurs d'Intel, pourrait connaître des débuts difficiles jsutement à cause du PMIC. Ce composant se fait rare du fait de la crise des semi-conducteurs et pourrait rendre la DDR5 difficile à trouver.

Tous les grands fabricants de barettes mémoire ont annoncé des produits et certains ont commencé à les commercialiser mais les stocks sont déjà rarissimes. Cette rareté risque de vite faire grimper les prix, déjà élevés du fait de la nouveauté du produit.

Le tarif moyen des PMIC pour la DDR5 est d'ailleurs en train d'exploser et les temps de livraison s'allongent inexorablement. Il reste difficile d'estimer quand la situation s'améliorera.