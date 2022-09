Devinez où Yamaha va fabriquer son nouveau moteur électrique ?

La marque japonaise Yamaha investit un peu plus le secteur du vélo électrique et bonne nouvelle : la marque va également fabriquer ses nouveaux moteurs en France.

La marque Yamaha a récemment présenté le PW S2, un moteur électrique nouvelle génération qui se destine aux vélos a assistance électrique.

Il s'agit de la nouvelle génération de moteurs électriques de milieu de gamme de la marque qui vise à remplacer le moteur PW ST lancé en 2018. Et les améliorations sont nombreuses.

Il s'agit d'un moteur central qui s'installe au niveau du pédalier et impose ainsi aux fabricants de penser spécifiquement leurs cadres. Des contraintes qui seront toutefois rapidement acceptées au regard des performances revendiquées par le PW S2.

Yamaha a ainsi rendu son moteur bien plus compact avec un volume 20% moindre que la précédente génération. En contrepartie, le moteur est également plus léger de 16% avec seulement 2,85 kg.

Les performances se rapprochent du moteur haut de gamme de la marque, le PW X3 avec 75 Nm de couple. Le moteur de Yamaha est ainsi également plus léger et plus performant que ceux de la concurrence à segment équivalent.

Yamaha a intégré diverses fonctionnalités héritées de ses autres gammes, notamment le mode automatique qui fait varier le niveau d'assistance, la fonction Zero Cadence qui optimise les démarrages et la reprise au pédalage.

Le tout pourra également s'associer à un nouvel écran, le Display B qui se présente comme un afficheur de 3 pouces en noir et blanc et qui propose les données de vitesse instantanée, distance parcourue, cadence de pédalage, niveau de batterie, horloge et activation des systèmes annexes (éclairage notamment).

Cerise sur le gâteau, Yamaha a indiqué que ses nouveaux moteurs PW S2 seraient fabriqués en France au sein de l'usine MBK de Saint-Quentin. Principalement dédié au marché européen, Yamaha souhaite limiter les frais liés à la logistique et aux transports d'une production au Japon...