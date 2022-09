GTA 6 : une fuite colossale dévoile du gameplay !

C'est une fuite monumentale : GTA VI, le projet de jeu vidéo le mieux gardé se voit finalement dévoilé avant l'heure.

Grand Theft Auto est sans doute une des franchises les plus populaires du jeu vidéo et GTA V s'installe au titre de deuxième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, mais également comme le divertissement (tous secteurs confondus) le plus rentable de l'histoire.

GTA VI : des centaines de vidéos en fuite

Rockstar Games n'est pas du genre à évoquer ses nouveaux projets trop tôt et l'attente commence à se faire sentir du côté de GTA VI, rappelons que GTA V est initialement sorti en 2013 et qu'il aura ainsi connu trois générations de consoles de jeux vidéo : PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series...

car thing part 1 from the gta 6 leak pic.twitter.com/07pO391pN3 — ZhizhiTV (@ZhirosTV) September 18, 2022

Alors que l'on ne s'y attendait pas, un hacker a annoncé avoir réussi à pirater certaines bases de données de Rockstar et subtilisé plusieurs Go de données, dont la plupart concernent GTA VI.

Au menu : des centaines de vidéos de gameplay qui présentent certaines fonctionnalités, la ville exploitée ainsi que le personnage féminin qui sera au coeur du jeu. Les vidéos proviennent d'une version du titre développé sur les consoles d'ancienne génération et ne reflètent pas la qualité finale du titre.

Retour à Vice City !

Même si le jeu a bien changé depuis, les vidéos donnent pas mal d'informations sur le contenu qui sera proposé et d'ailleurs plusieurs d'entre elles confirment des rumeurs et fuites déjà évoquées par le passé.

A l'heure de rédaction de ces lignes, Rockstar a déjà fait valoir ses droits d'auteur pour faire retirer certaines vidéos. Néanmoins, la fuite est tellement massive qu'elles réapparaissent systématiquement.

La ville de Vice City se confirme donc pour cet épisode, il s'agira d'une version retravaillée de Miami qui proposera des canaux et une ambiance très 80's.

Notons que le hacker serait entré en contact avec Rockstar pour tenter de négocier la suppression de certaines vidéos et/ou l'absence d'autres révélations ou contenus plus récents.