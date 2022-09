Disney et Marvel Games lancent leur jeu de cartes Marvel Snap

HearthStone, le fameux jeu de cartes et de deck building a du souci à se faire : Disney vient d'annoncer mettre tout son poids avec Marvel Games pour proposer prochainement un jeu vidéo de cartes qui viendra le concurrencer.

Marvel Snap : un concepteur d'HearthStone aux commandes





Marvel Snap est un nouveau jeu qui sera proposé sur PC et mobile (Android et iOS), et qui puise dans le riche univers déjà très exploité des comics Marvel et donc, de ses superhéros populaires dans les BD comme au cinéma.

Edité par Nuverse, les choses ont été faites dans les règles puisque c'est Ben Brode qui a été appelé pour la création du titre. Si son nom ne vous dit rien, il est également l'un des concepteurs du jeu Hearthstone qui pour sa part n'est pas disponible sur console de salon, mais bien développés sur mobile, tablettes et PC.

Tout comme avec HearthStone, Ben Brode a déjà indiqué qu'il souhaitait proposer un jeu de cartes aux règles simples, avec des parties rapides et un gameplay amusant, presque dans l'esprit Arcade.





L'univers des superhéros Marvel mis en avant

A sa sortie, le titre proposera 150 cartes différentes et plus de 80 zones de jeu. Les parties devraient durer 3 minutes en moyenne. Nuverse indique souhaiter donner des caractéristiques vraiment originales aux cartes qui correspondent à l'identité même des superhéros qu'elles affichent, avec des superpouvoirs puissants et différentes synergies et affinités.

Le titre avait été présenté dans une version test lourdement décriée pour son aspect free-to-play dans lequel il fallait dépenser des fortunes pour accéder aux meilleures cartes. Les choses ont changé avec la promesse de pouvoir accéder gratuitement et plus simplement à l'intégralité des cartes.

Marvel Snap est attendu sur PC, iOS et Android dès le 18 octobre.