Disney + : une fonctionnalité très attendue arrive enfin sur PlayStation 5

Sony et Disney ont récemment collaboré pour améliorer grandement l'application Disney + jusqu'ici proposée sur PlayStation 5. L'appli se met ainsi à jour et permet enfin d'accéder à une fonctionnalité très attendue.

Disney + s'installe sur PlayStation 5 depuis le lancement de la machine en novembre 2012. Et même s'il fut un temps où Sony annonçait souhaiter centrer sa console sur le jeu vidéo avant tout sans en faire un centre multimédia, le marché et les joueurs en ont décidé autrement...

Disney + enfin en 4K et HDR sur PlayStation 5 !

Mais depuis le lancement, l'application du géant américain était également critiquée pour quelques manques. La critique principale venait du fait que l'appli bridait le streaming en qualité vidéo 1080p alors que la majorité des contenus proposés sont normalement accessibles en 4K.

Finalement, il aura fallu attendre presque deux ans pour que la situation s'améliore avec la mise à jour récemment diffusée. Désormais, les joueurs PS5 pourront profiter des flux 4K sur Disney + directement depuis leur console, ainsi que du HDR.

Bien entendu, pour profiter pleinement de ces améliorations il faudra à la fois disposer d'un débit suffisant, mais également d'un écran compatible. Jusqu'ici, de nombreux joueurs se plaignaient de devoir quitter le menu de leur console pour accéder à Disney + directement depuis leur box ou téléviseur connecté... Désormais, plus la peine de changer de menu.

Disney + continue de proposer un catalogue grandissant de contenu et de plus en plus d'exclusivités. Le service est proposé à 8,99€ par abonnement, ou 89,90€ l'année.