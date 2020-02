Disney+ offert aux abonnés d'offres Canal+

Les abonnés aux offres Intégrale, Intégrale+ et au pack Ciné Séries de Canal+ profiteront gratuitement de Disney+. Ce sera un an de gratuité pour les abonnés au pack Famille et pack Canal+.

Canal+ est le distributeur exclusif de Disney+ en France et sera ainsi l'interlocuteur des opérateurs télécoms pour une présence sur leurs box et avec MyCanal, indépendamment d'un accès en OTT (Over The Top ; hors offre du FAI).

Avec ses marques phares Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, le service de vidéo à la demande par abonnement américain débarque le 24 mars prochain dans l'Hexagone. Le temps est venu pour Canal+ - partenaire historique de Disney - de mettre en avant quelques synergies.

Pour les abonnés engagés aux offres Intégrale, Intégrale+ et Pack Ciné Séries, Canal+ annonce que Disney+ sera inclus (sans surcoût). Quant aux abonnés engagés aux offres Pack Famille et Pack Canal+, Disney+ sera inclus pendant un an.

Et pour les abonnés engagés aux offres Pack Famille et Pack CANAL+, DISNEY+ INCLUS pour vous pendant 1 an ! pic.twitter.com/qdyh4Mkgde — CANAL+ (@canalplus) February 26, 2020

Au passage, cette annonce met en avant une relative complexité dans les offres du groupe Canal+, en prenant également en compte des périodes de promotion et d'engagement. Mais c'est le lot du groupe qu'il faut de plus en plus voir comme un distributeur.

Rappelons que même l'accès à Netflix (abonnement standard) est apparu depuis l'année dernière dans le pack Ciné Séries et dans l'offre Intégrale+ de Canal+.