Disney+ : la sortie en France avancée d'une semaine à 6,99 € par mois

Changement de date pour le lancement du service de SVOD Disney+ en France. Elle est avancée d'une semaine pour une disponibilité désormais fixée au 24 mars 2020. Le prix de lancement en France est par ailleurs officialisé.

L'abonnement à Disney+ sera de 6,99 € par mois ou 69,99 € pour un an. Il est question de l'accès à Disney+ sur dix appareils et la possibilité de bénéficier de quatre flux pour une consultation sur quatre écrans en simultané.

Disney+ va permettre la création de sept profils personnalisés et le téléchargement pour une consultation hors connexion.

Quelqu'un, quelque part a eu le bras long (ou a appuyé sur un bouton ?) : Disney+ sera lancé plus tôt que prévu en France ! Votre nouveau service de streaming, disponible dès le 24 mars. Restez informés sur https://t.co/uBnZkbxcjn #DisneyPlus pic.twitter.com/04jcsVDksO — Disney (@DisneyFR) 21 janvier 2020

L'accès pourra se faire en OTT (Over The Top ; hors offre du FAI sans commercialisation via les box des opérateurs), sachant néanmoins que Canal+ sera le distributeur exclusif en France de Disney+. Pour une présence sur les box des opérateurs, ces derniers devront donc avoir Canal+ comme interlocuteur et avec MyCanal.

Disney+ capitalise sur ses marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. En France, il faudra prendre en compte la chronologie des médias. Par ailleurs, Disney+ devra aussi se plier comme ses homologues à des obligations de financement de la création française. Un investissement qui pourrait être porté à jusqu'à 25 % du chiffre d'affaires en France.

Le service de SVOD Disney+ a été lancé aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas le 12 novembre 2019. En l'espace de 24 heures après ce lancement, The Walt Disney Company avait revendiqué 10 millions d'abonnés. D'autres chiffres officiels n'ont pas été communiqués depuis.

Il faut rappeler une période d'essai gratuit de sept jours, tandis que l'opérateur Verizon offre aux USA un an de Disney+ avec ses forfaits illimités. En outre, la première saison de la série phare " The Mandolarian " de Disney+ (de l'univers Star Wars) a pris fin. Tout cela peut jouer sur le nombre d'abonnements.