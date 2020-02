Disney+ : un épisode par semaine pour The Mandalorian en France

Pas de binge watching avec la première saison de The Mandalorian pour le lancement de Disney+ en France. Ce sera un épisode par semaine.

Le service de SVOD Disney+ débarque dans l'Hexagone le 24 mars prochain. La communication s'intensifie donc logiquement, avec notamment l'ouverture de comptes officiels sur Twitter et Instagram pour la France. Si l'essentiel est déjà connu pour Disney+, diverses réponses ont été apportées pour les futurs abonnés.

Ces réponses sont résumées dans une story sur Instagram… et c'est le drame. Pour la série phare The Mandalorian inspirée de l'univers Star Wars et qui a fait office d'appât à abonnés outre-Atlantique, " les épisodes seront disponibles de semaine en semaine à partir du 24 mars. "

Une telle stratégie est déjà connue et a par exemple été employée pour le lancement d'Apple TV+, même si en l'occurrence cela tenait aussi à un catalogue peu fourni pour démarrer. En outre, le lancement pour Apple TV+ a été mondial avec tout le monde logé à la même enseigne.

Le binge watching - ou visionnage boulimique - ne sera dès lors pas possible en France pour avaler la première saison de The Mandalorian qui compte 8 épisodes. Une deuxième saison a par ailleurs été confirmée sur Disney+ à l'automne 2020.

Sachant que Disney+ proposera un essai gratuit de sept jours, l'idée est probablement d'éviter un risque de désabonnement rapide et profiter le cas échéant d'une fidélisation artificielle. Pour lutter contre le piratage par contre… Dans le classement de TorrentFreak sur les séries les plus piratées de 2019, The Mandalorian figurait à la troisième place.



Ci-dessus, une capture de la story sur Instragam pour les questions et réponses concernant le lancement de Disney+ en France. Par rapport aux États-Unis, il y aura bien un décalage en fonction des pays pour des contenus. La chronologie des médias seule en cause ?