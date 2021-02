Disney+ atteint déjà 95 millions d'abonnés

Croissance impressionnante du nombre d'abonnés pour Disney+ qui atteint son objectif initial le plus élevé avec plus de trois ans d'avance.

Lors du lancement progressif de Disney+ en novembre 2019, The Walt Disney Company visait un objectif de 60 à 90 millions d'abonnés d'ici la fin de l'année 2024. Hier, le groupe américain a communiqué sur 94,9 millions d'abonnés au 2 janvier 2021 pour son service de SVOD.

Leader mondial du secteur, Netflix a franchi le cap des 200 millions d'abonnés payants au quatrième trimestre 2020. Le groupe de Los Gatos avait lui-même salué la performance de Disney+ pour sa première année pleine d'exploitation avec un chiffre connu qui était à l'époque de 87 millions d'abonnés payants.

Désormais, The Walt Disney Company vise entre 230 millions et 260 millions d'abonnés d'ici 2024. La question se pose toutefois de savoir comment cette croissance impressionnante va se comporter à mesure d'une concurrence accrue, et alors qu'elle a bénéficié elle aussi de l'effet des mesures de confinement en période de coronavirus.

Arrivé de Star et hausse de prix

En Europe notamment, c'est le 23 février prochain que la marque Star va être intégrée à Disney+, en plus des marques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. La promesse porte sur des " milliers d'heures de télévision et de films provenant des studios de création de Disney, notamment Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television et plus encore. "

Le groupe américain a souligné l'ajout de productions locales en fonction des pays. Mais c'est également à partir du 23 février que le prix de l'abonnement passe de 6,99 € par mois à 8,99 € par mois. Les abonnés existants pourront conserver l'ancien tarif pendant une durée de six mois donc si vous souhaitez vous abonner au tarif actuel, il ne vous reste plus que 10 jours pour le faire !