Netflix franchit le cap des 200 millions d'abonnés payants

C'était attendu et c'est fait pour Netflix. Le service de SVOD dépasse les 200 millions d'abonnés payants dans le monde. Au quatrième trimestre 2020, Netflix a ajouté 8,5 millions d'abonnés payants, portant ainsi son total à 203,66 millions.

Au cours de l'année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus et les mesures de confinement, Netflix a recruté 15,77 millions d'abonnés au premier trimestre, 10,09 millions au deuxième trimestre, 2,2 millions au troisième trimestre et 8,51 millions au quatrième trimestre.

Aux USA et au Canada, le nombre d'abonnés Netflix payants s'établit à 73,94 millions avec un gain de 6,28 millions d'abonnés sur un an. Dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), il atteint 66,7 millions avec une progression de 14,92 millions sur un an.



Le chiffre d'affaires du groupe de Los Gatos pour 2020 avoisine 25 milliards de dollars avec une progression de 24 % sur un an. Le bénéfice net est à 2,8 milliards de dollars (+48 % sur un an). Netflix a par ailleurs annoncé (PDF) être très proche d'une trésorerie durablement positive.

" Nous pensons ne plus avoir besoin de recourir à des investissements extérieurs pour le financement de nos opérations quotidiennes. "

En matière de contenus, Netflix met en avant plusieurs réussites et note que sa série française Lupin avec Omar Sy connaît un succès à l'international, y compris aux États-Unis. La fonctionnalité de lecture aléatoire va par ailleurs être étendue à l'échelle mondiale au cours de ce premier trimestre.